"Ульпан шиши": "Военнослужащим до сих пор не хватает амуниции и оборудования"

В актуальной программе "Ульпан шиши" на опубликовали журналистское расследование, свидетельствующее о том, что несмотря на уверения командования ЦАХАЛа и других служб безопасности, бойцам на местах до сих пор не хватает базового оружия, критически важного снаряжения и защиты, что иногда стоит им жизни.

В некоторых случаях военнослужащие пользуются устаревшей техникой и снаряжением, которое не защищает их должным образом. В рамках масштабного расследования, проведенного новостным отделом 12 канала ИТВ, опрашивались военнослужащие-срочники, резервисты и волонтеры, которые рассказали об острой нехватке керамических бронежилетов, оптических прицелов, касок, огнестойкого снаряжени, мониторов и многого другого.

Журналисты отмечают, что были случаи, подробно рассказать о которых нельзя из-за запрета армейской цензуры, когда в бой отправлялись военнослужащие, защищенные новыми бронесредствами, и военнослужащие с устаревшей защитой, и спаслись только солдаты, защищенные должным образом.

Представители ЦАХАЛа впервые признали, что иногда наблюдается нехватка или дефекты снаряжения, и Армия обороны Израиля попросила представить данные о каждом конкретном случае, чтобы решить проблему. Представители ЦАХАЛа сообщили, что в связи с масштабным развертыванием войск были закуплены десятки тысяч бронекомплектов для бойцов.