Politico: Трамп начинает формировать администрацию

Как отмечает издание Politico, через 12 часов после закрытия избирательных участков на основе предвыборного штаба Дональда Трампа началось формирование команды, которой предстоит вести прием власти у администрации Джо Байдена, каденция которой заканчивается 20 января.

Оперативным штабом команды стало поместье Трампа во Флориде. Ее задача – определить приоритеты новой администрации и подобрать кандидатов на ключевые посты в правительстве. При этом нужно учитывать интересы и влиятельных республиканских политиков, выступивших в поддержку Трампа.

Судя по заявлениям команды новоизбранного президента, его первыми задачами станут прекращение нелегальной иммиграции, предусматривающее практически полное закрытие южной границы, а также обеспечение энергетической независимости США. С персоналиями дело обстоит сложнее.

Одним из ведущих кандидатов на пост государственного секретаря называют сенатора из Флориды Марко Рубио, которого Трамп рассматривал в качестве возможного кандидата в вице-президенты. Альтернативные варианты – конгрессмен Билл Хагерти и бывший исполняющий обязанности главы разведки Рик Гренелл.

Многие обратили внимание, что именно Гренелл сопровождал Трампа в ходе прошедшей незадолго до выборов встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Возможный министр обороны – сенатор от Арканзаса Том Коттон, возможный министр здравоохранения – Роберт Кеннеди-мл, независимый кандидат в президенты, снявший кандидатуру в пользу Трампа. Кеннеди – противник вакцинации и хлорирования питьевой воды.

Еще один кандидат на пост главы минздрава – протеже губернатора Флориды Рона Десантиса доктор Джозеф Ладапо, главный хирург штата. Бывший заместитель главы администрации Белого дома, казначей Луизианы Джон Флемминг, также претендует на этот пост или на портфель министра торговли.

Неясно, какую роль в администрации будут играть предприниматель Илон Маск и влиятельный консервативный ведущий Такер Карлсон.

В публикации отмечается, что президент США Джо Байден позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой. Он пригласил собеседника в Белый дом и обещал сделать все, чтобы обеспечить гладкую передачу власти.