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Телеканал CNN рассказал, почему Трамп, признанный уголовным преступником, может голосовать

время публикации: 05 ноября 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 16:37
Телеканал CNN рассказал, почему Трамп, признанный уголовным преступником, может голосовать
AP Photo/Gerald Herbert

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет проголосовать на выборах, несмотря на то, что он был признан виновным по всем 34 эпизодам фальсификации деловой документации в деле о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Почему это стало возможным, рассказывает телеканал CNN. По законам Флориды, если преступление совершено в другом штате, то законы этого штата распространяются и на процедуру голосования.

Приговор бывшему президенту был вынесен в штате Нью-Йорк. Согласно принятому в 2021 году закону, осужденный преступник имеет право голосовать, если он еще не начал отбывать свой приговор. Однако приговор Дональду Трампу будет вынесен только 26 ноября.

Трамп стал первым в истории экс-президентом, признанным виновным в уголовном преступлении. По каждому из эпизодов ему грозит до четырех лет тюрьмы. Своей вины политик не признает.

Согласно вердикту, за несколько дней до выборов 2016 года он велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи с Трампом в прошлом. Сам по себе платеж не является нарушением закона, но, чтобы его скрыть, были фальсифицированы документы.

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