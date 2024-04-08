Newsbreak: ВВС Греции может передать Украине 32 боевых самолета F-16

Правительство Греции планирует масштабное переоснащение ВВС страны. Согласно плану, к 2030 году планируется принять на вооружение 200 боевых самолетов 4,5 и 5-го поколения. Самолеты 3-го и 4-го поколений будут постепенно выведены из состава ВВС, сообщает греческое издание Newsbreak.

Реализация амбициозной программы, призванной превратить греческую военную авиацию в одну из сильнейших в Европе, потребует 12,8 миллиардов евро. В министерстве обороны рассчитывают, что 2-2,5 миллиарда от этой суммы будет мобилизовано в результате продажи самолетов, стоящих на вооружении сейчас.

Издание полагает, что в оборонном ведомстве выдают желаемое за действительное, особенно в том, что касается 33 самолетов F-4E – на сегодняшний день они устарели, и шансы их продать стремятся к нулю.

В то же время 32 самолета F-16C/-D, по сведениям Newsbreak, практически наверняка будут переданы Украине. Эти самолеты прошли две модернизации, и их ресурс отработан всего на 60%. Не исключается, что Украина получит 24 Mirage 2000-5 Mk.2 – для этого потребуется согласие Франции.