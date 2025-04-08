NBC: Пентагон обсуждает вывод с восточной границы NATO 10000 американских солдат

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на многочисленные американские и европейские источники, руководство министерства обороны США обсуждает вопрос о возможном выводе из Восточной Европы 10000 американских солдат.

Речь идет о части контингента в 20000 военнослужащих США, направленных в регион в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Их задачей было укрепление границы NATO с Украиной.

Как в Европе, так и в США опасаются, что этот шаг сделает российского президента Владимира Путина еще более агрессивным. Если решение будет принято, оно укрепит страх, что президент Трамп бросает своих европейских союзников, воспринимающих Россию как нарастающую угрозу.