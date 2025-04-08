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Пресса

Washington Post: Маск безуспешно пытался убедить Трампа не вводить пошлины

Тарифы
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 08 апреля 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 10:06
Washington Post: Маск безуспешно пытался убедить Трампа не вводить пошлины
Brandon Bell/Pool via AP

Как пишет газета Washington Post, богатейший человек на планете и близкий соратник президента США Илон Маск напрямую обратился к Дональду Трампу, чтобы убедить его отказаться от введения пошлин. Однако этот план не увенчался успехом.

В последние дни Маск развернул кампанию против советника Трампа по экономическим вопросам Питера Наварро, который является ключевой фигурой тарифной политики новой администрации. "Его докторская степень из Гарварда – недостаток, а не преимущество", – написал Маск в социальных сетях.

Предприниматель, сторонник свободы торговли, также опубликовал видеоролик лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана, в котором он на примере изготовления простого карандаша объясняет, насколько глобальная экономика взаимосвязана.

Washington Post напоминает: Маск вложил в избирательную кампанию Трампа 290 миллионов долларов. Он также возглавляет Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Однако разногласия между ним и Трампом нарастают. Например, предприниматель выступает за выдачу виз квалифицированным иностранцам, которые хотят переехать в США.

Свою позицию Маск высказал и в беседе с итальянским вице-премьером Маттео Сальвини. "США и Европа должны стать единым торговым пространством. Я надеюсь, что в конечном счете, стороны откажутся от введения пошлин на товары друг друга", – сообщил предприниматель.

Издание напоминает, что новые пошлины нанесли удар по принадлежащей Маску компании Tesla, часть производства которой находится в Китае. С начала года акции компании потеряли 38% стоимости. Против пошлин выступают и другие предприниматели, поддержавшие республиканцев.

Пресса
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