CNN: "Хизбалла" может атаковать Израиль без участия Ирана

Всё больше признаков того, что ливанская "Хизбалла" может самостоятельно атаковать Израиль, без участия Ирана в нападении на еврейское государство, пишет сайт CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с разведданными.

В публикации Алекса Маркуардта и Кэти Бо Лиллис говорится, что "Хизбалла" планирует удар по Израилю в ближайшие дни. В то время, как в Тегеране продолжают обдумывать, как отреагировать на ликвидацию 31 июля в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи.

Один военный чиновник США сообщил CNN, что Иран провел "некоторые, но не все" приготовления, которые США ожидали увидеть перед масштабным нападением на Израиль.

Руководство "Хизбаллы" поклялось отомстить за ликвидацию ЦАХАЛом в Бейруте одного из руководителей военных сил этой организации Фуада Шукра. (Эта операция была осуществлена в ответ на ракетный обстрел израильского друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, в результате которого погибли 12 детей и подростков.)

Из публикации CNN неясно, какой именно ответ планирует "Хизбалла", которая ведет ограниченную войну против Израиля с 8 октября 2023 года – следующего дня после "черной субботы" – масштабного нападения ХАМАСа на Израиль.

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