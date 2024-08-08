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Politico: Иран может отказаться от плана масштабной атаки на Израиль

время публикации: 08 августа 2024 г., 01:04 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 01:06
Politico: Иран может отказаться от плана масштабной атаки на Израиль
AP Photo/Vahid Salemi

Издание Politico написало в среду, 7 августа, что Иран может пересмотреть план проведения масштабной атаки на Израиль в ответ на убийство Исмаила Ханийи.

Politico, ссылаясь на американских чиновников, пишет, что администрация Байдена по дипломатическим каналам и через своих союзников на Ближнем Востоке, в последние дни пыталась убедить Тегеран отказаться от масштабной атаки на Израиль, поскольку этот шаг приведет к дальнейшей эскалации напряженности и может завершиться прямой конфронтацией с Израилем.

Вашингтон в переговорах делал ставку на то, что причиной гибели Исмаила Ханийи, по всей видимости, стало дистанционно управляемое взрывное устройство, и эта ликвидация не была частью масштабной атаки. В результате взрыва не было других жертв. Главный аргумент американцев: поскольку ни один иранец в результате взрыва не пострадал, Тегерану следует пересмотреть свой план ответа Израилю.

Источник в американской администрации, говоривший на условиях анонимности отметил, что сначала Тегеран отклонял все эти доводы, но теперь, похоже, склоняется к тому, чтобы согласиться с Вашингтоном.

Отметим, что вечером 7 августа телеканал Iran International сообщил, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отказаться от "удара возмездия" по Израилю, так как он может привести к разрушительным последствиям для самого Ирана.

По данным Iran International, на встрече с Хаменеи Пезешкиан предупредил, что решение Израиля о немедленной реакции на удар Ирана в виде атак по национальной инфраструктуре и энергетическим объектам может парализовать экономику страны.

Пресса
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