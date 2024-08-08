В интервью Time Нетаниягу попросил прощения за трагедию 7 октября

Журнал Time публикует материал, посвященный премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу как военному лидеру. Публикация заявлена как интервью, хотя это не столько интервью, сколько авторский текст.

Издание отмечает, что мастер политического выживания провел на посту главы израильского правительства 17 лет – больше, чем кто-либо еще.

Несмотря на трагедию 7 октября, Нетаниягу продолжает считать себя человеком, способным обеспечить Израилю безопасность. В интервью он просит прощения за трагические события "черной субботы", однако отмечает: прежде всего нужно выяснить, что Израиль мог сделать, чтобы этого избежать.

Эрик Кортеллесса взял интервью у премьер-министра Израиля 4 августа, когда граждане еврейского государства в напряжении ожидали атаки Ирана и его сателлитов. На протяжении десятилетий Нетаниягу изображал себя "господином безопасность", однако сейчас израильтяне стараются не отходить от убежищ.

В публикации утверждается, что это результат, в том числе, и концепции Нетаниягу, согласно которой, ХАМАС – это прежде всего политическая сила, а не террористическая группировка. Значительно ослаб Израиль и в результате общественного раскола, вызванного юридической реформой. Тон в правительстве задают ультраправые, пишет Time.

Речь Нетаниягу в Конгрессе США, которую бойкотировала немалая часть демократов, включая Камалу Харрис, продемонстрировала, что поддержка Израиля перестает объединять обе партии политической системы США. Но сам премьер видит в этом американскую, а не израильскую проблему.

Публикация возлагает на израильского лидера ответственность за неудачу переговоров об освобождении заложников – ведь Нетаниягу настаивает на том, чтобы у ЦАХАЛа была свобода действий и после обмена. При этом отмечается, что за прекращение войны выступают как Джо Байден, так и Дональд Трамп.

Глава израильского правительства настаивает на реализации двух поставленных им целей – уничтожении политического и военного потенциала ХАМАСа и возвращении похищенных. Однако у него нет стратегии выхода из войны, как нет и стратегии палестино-израильского урегулирования в целом.

Согласно опросам, около 70% израильтян считают, что Нетаниягу должен уйти в отставку – немедленно или после войны. При этом 32% считают его наиболее подходящим кандидатом в премьеры. Сам Нетаниягу не спешит уходить с политической арены. Впрочем, говорит он, это будет решать народ.

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