Walla!: После госпитализации Нетаниягу, его кортеж всегда сопровождает частный амбуланс

Интернет-издание Walla! утверждает, что после госпитализации премьер-министра Биньямина Нетаниягу летом прошлого года из-за сердечного приступа, к его автомобильному кортежу на постоянной основе была прикреплена частная машина скорой помощи, замаскированная под гражданский микроавтобус.

Издание утверждает, что располагает подтверждениями из разных районов страны о том, что этот автомобиль входит в состав премьерского кортежа во всех его поездках, тогда как представители канцелярии главы правительства утверждают, что это происходит в рамках стандартных протоколов безопасности, когда премьер отправляется в объекты, расположенные далеко от больниц.

По утверждению издания, микроавтобус находится в конце колонны, и источники в окружении Нетаниягу сообщили Walla!, что это действительно скорая помощь, и она сопровождает кортеж с прошлого лета. Издание также подчеркивает, что располагает доказательствами участия этой машины в поездках в Кейсарию, Тель-Авив и Иерусалим, расположенные неподалеку от больниц.

Напомним, в течение последнего года Нетаниягу перенес две операции под общим наркозом: в начале апреля ему удаляли грыжу, и в июле прошлого года он был госпитализирован якобы в результате обезвоживания, но госпитализация закончилась установкой премьеру кардиостимулятора, и приближенные Нетаниягу признали, что он перенес сердечный приступ.