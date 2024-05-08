x
08 мая 2024
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Walla!: После госпитализации Нетаниягу, его кортеж всегда сопровождает частный амбуланс

время публикации: 08 мая 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 17:30
Walla!: После госпитализации Нетаниягу, его кортеж всегда сопровождает частный амбуланс
Yonatan Sindel/Flash90

Интернет-издание Walla! утверждает, что после госпитализации премьер-министра Биньямина Нетаниягу летом прошлого года из-за сердечного приступа, к его автомобильному кортежу на постоянной основе была прикреплена частная машина скорой помощи, замаскированная под гражданский микроавтобус.

Издание утверждает, что располагает подтверждениями из разных районов страны о том, что этот автомобиль входит в состав премьерского кортежа во всех его поездках, тогда как представители канцелярии главы правительства утверждают, что это происходит в рамках стандартных протоколов безопасности, когда премьер отправляется в объекты, расположенные далеко от больниц.

По утверждению издания, микроавтобус находится в конце колонны, и источники в окружении Нетаниягу сообщили Walla!, что это действительно скорая помощь, и она сопровождает кортеж с прошлого лета. Издание также подчеркивает, что располагает доказательствами участия этой машины в поездках в Кейсарию, Тель-Авив и Иерусалим, расположенные неподалеку от больниц.

Напомним, в течение последнего года Нетаниягу перенес две операции под общим наркозом: в начале апреля ему удаляли грыжу, и в июле прошлого года он был госпитализирован якобы в результате обезвоживания, но госпитализация закончилась установкой премьеру кардиостимулятора, и приближенные Нетаниягу признали, что он перенес сердечный приступ.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2024

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в больнице еще один день
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 июля 2023

Специалисты по компьютерной безопасности опасаются, что имплантированный Нетаниягу кардиомонитор, могут взломать хакеры
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 июля 2023

Тепловой удар Нетаниягу. Обзор арабских СМИ
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 06 февраля 2022

Биньямин Нетаниягу лег в больницу на плановую операцию