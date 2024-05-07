WSJ: США задерживают к отправке в Израиль 6500 комплектов JDAM

Издание Wall Street Journal опубликовало статью под заголовком "США откладывают отправку высокоточного оружия в Израиль", в которой перечисленные задержанные вооружения.

В публикации Нэнси А. Юсеф и Джареда Малсина отмечается, что администрация Джо Байдена задержала поставку боеприпасов, оказывая давление на своего союзника, добиваясь того, чтобы ЦАХАЛ не входил в Рафах (Рафиах) на юге сектора Газы. Тем не менее, ЦАХАЛ начал операцию в Рафиахе.

В публикации WSJ сказано, что речь идет о партии оружия и боеприпасов общей стоимостью 260 миллионов долларов. В частности, упоминается в эту партию были включены 6500 комплектов Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые позволяют превращать неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 6 мая отказался комментировать, были ли приостановлены какие-либо продажи оружия Израилю. "Наши обязательства по безопасности перед Израилем железные", – сказал он во время брифинга в Белом доме.

Если задержка с JDAM является преднамеренной, это "будет первым случаем с начала данной войны, когда администрация (США) предприняла подобные действия в отношении оружия, которое, как мы знаем, использовалось в секторе Газы", – говорит Сет Биндер, американский эксперт по продажам оружия.

По словам американских чиновников, с марта администрация Байдена также не продвигала процесс уведомления Конгресса о еще одной сделке по оружию для Израиля на сумму 1 миллиард долларов, включающей боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды. По словам официальных лиц США, эти потенциальные сделки включали передачу 120-мм танковых снарядов на 700 миллионов долларов, военных транспортных средств на 500 миллионов долларов и 120-мм минометных снарядов по на 100 миллионов долларов.