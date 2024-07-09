Lancet: число погибших в Газе может превысить 186000 человек

Медицинское издание Lancet публикует статью, тема которой – подсчет погибших жителей сектора Газы в результате военных действий между Израилем и ХАМАСом. Авторы материала Раша Хатиб, Мартин Макки и Салим Юсуф утверждают, что число жертв конфликта может превысить 186000 человек – почти 8% от всех жителей Газы.

Авторы принимают за основу данные "министерства здравоохранения Газы", то есть ХАМАСа. Согласно им, на 19 июня 2024 года в секторе погибли 37396 человек. В публикации отмечается, что этот показатель не оспаривается ни ООН, ни израильскими властями. Еще около 10000 тел может находиться под руинами зданий, сказано в публикации.

Однако, утверждают авторы статьи, эти данные не учитывают непрямые потери, связанные с нехваткой продовольствия, разрушением медицинской и другой жизненно важной инфраструктуры. Отметим, что даже ХАМАС не выступал с подобными заявлениями.

"В предыдущих конфликтах численность непрямых потерь превышала численность прямых в 3-15 раз. Если взять консервативную оценку, согласно которой эти потери больше прямых в четыре раза, можно прийти к выводу, что общее число жертв составляет 186000 человек и даже больше", – заявляют авторы исследования, которые призывают к немедленному прекращению огня, обеспечению доступа к продовольствию, чистой воде, медицинским услугам, и напоминают, что Международный суд справедливости обязал Израиль воздержаться от действий, которые могут стать основанием для выдвижения обвинений в геноциде.