NYT: за восемь месяцев специалист по болезни Паркинсона восемь раз посещал Белый дом

По информации издания New York Times, один из ведущих специалистов США по болезни Паркинсона за последние восемь месяцев восемь раз посетил Белый дом. Эта информация изданием была получена из официального реестра посетителей Белого дома.

Пресс-служба Белого дома утверждает, что президент Джо Байден встречался с врачом-неврологом всего три раза за три последних года. При этом пресс-служба не стала уточнять, консультировал ли эксперт, числящейся в реестре посетителей, президента по поводу его здоровья.

День ранее издание New York Post написало, что доктор Кевин Кэннард, специалист медицинского центра Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О'Коннором, врачом-остеопатом, лечащим президента, и еще двумя людьми в клинике при Белом доме. Последний раз он посещал Белый дом 17 января.

Сайт ABC News пишет, что доктор Кевин Кэннард – невролог и специалист по двигательным расстройствам. Согласно журналу посетителей, до июля 2023 года он посетил Белый дом только один раз в ноябре 2022 года.

Белый дом отказался сообщать, консультировал ли Кэннард Джо Байдена по поводу его здоровья, лишь отметив, что "широкий спектр специалистов медицинского центра Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома для оказания помощи военнослужащим, работающим на его территории".

В публикации на сайте ABC News говорится, что на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раз за разом отказывалась отвечать на вопрос корреспондента CBS News в Белом доме Эда О'Кфира о том, связаны ли визиты доктора Кэннарда с лечением президента, ссылаясь "на уважение к частной жизни всех участников истории".