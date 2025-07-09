WSJ: советник Трампа Кевин Хассет вступил в борьбу за пост главы ФРС

Издание Wall Street Journal пишет, что советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет вступил в борьбу за кресло главы Федеральной резервной системы США, и близость к президенту Дональду Трампу делает его фаворитом.

Ранее ведущим кандидатом на пост главы американского центробанка считался Кевин Уорш, занимавший пост экономического советника президента Джорджа Буша-мл. и входивший в совет директоров ФРС. WSJ говорит о "битве двух Кевинов", сравнивая процесс отбора с реалити-шоу "Ученик", ведущим которого был Дональд Трамп.

Ранее Хассет заявлял, что не претендует на пост главы Федеральной резервной системы, но сейчас дает понять, что готов занять должность. Согласно изданию, в июне он дважды встречался с Трампом, чтобы обсудить возможность его назначения.

Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла заканчиваются в мае 2026 года. Трамп крайне недоволен его деятельностью, поскольку Пауэлл отказывается снижать процентную ставку. Можно предположить, что Хассет окажется более сговорчивым.