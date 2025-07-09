CNN: Трамп рассказал, что угрожал разбомбить Москву

Телеканал CNN получил доступ к аудиозаписи встречи Дональда Трампа с донорами его предвыборной кампании, состоявшейся в 2024 году. Он рассказал, что во время первой каденции пригрозил нанести удар по Москве в случае российского вторжения в Украину.

"Я сказал Путину: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву ко всем чертям – у меня не будет выбора. А Путин мне: "Я тебе не верю". Но процентов на десять он мне поверил", – сказал Трамп.

Политик сообщил, что с подобным же предупреждением обратился к председателю КНР Си Цзиньпину на случай удара по Тайваню. "Он решил, что я сошел с ума", – добавил Трамп. 45-й президент вновь подчеркнул: находись он в Белом доме, войны в Украине и в Газе не было бы.

Отметим, что 8 июня Трамп в очередной раз выразил разочарование тем, что президент России не готов к мирному соглашению с Украиной. "Он несет полную чушь. Я им недоволен, очень недоволен", – сказал Трамп на заседании кабинета.