Walla: в Газе увеличивается число кланов, воюющих с ХАМАСом

В секторе Газы расширяется вооруженное противодействие ХАМАСу со стороны местных группировок. Об этом пишет доктор Амир Бухбут, комментатор по военным делам портала Walla.

Согласно опубликованной информации, вооруженная группировка Ясира Абу Шабаба продолжает расширяться и насчитывает уже более 300 человек. Как пишет Бухбут, они совершают еженедельные нападения на позиции ХАМАСа, уничтожают инфраструктуры террористической организации, конфискуют оружие. Как пишет комментатор, все это делается для того, чтобы отдалить ХАМАС из районов Рафиаха и Хан-Юниса, и окончательно лишить ХАМАС власти в юной части сектора.

Бухбут цитирует источники в израильской оборонной системе, подтвердившие факт постоянных контактов с участниками группировки Абу Шабаба и оказание им помощи, в том числе вооружением.

"Они очень эффективны, действуют серьезно и добиваются феноменальных успехов против ХАМАСа", - говорят в израильском оборонном сообществе.

Как пишет Walla со ссылкой на источники в израильской оборонной системе, число кланов, действующих против ХАМАСа в Газе, постоянно увеличивается. "Они поняли, что ХАМАС причиняет им ущерб, использует население в качестве живого щита, использует дома для запуска ракет и создания командных пунктов", - говорят израильские источники.

Среди группировок, действующих против ХАМАСа, упоминается группировка Рами Халаса, которая, по некоторым сведениям, связана с администрацией Палестинской автономии в Рамалле. Как пишет Бухбут, эта группировка действует в районе Шуджаийе, получая время от времени помощь от силовых структур палестинской администрации.

Растущее число кланов, противостоящих ХАМАСу в Газе, связано с желанием отомстить за убийство ХАМАСом кого-то из родственников, а в некоторых случаях со стремлением использовать слабость ХАМАСа в тех районах, где действует ЦАХАЛ.

Бухбут сообщает также, что число агентов ШАБАКа и военной разведки заметно выросло, начиная с 7 октября и продолжает расти. Эта агентура позволяет формировать достоверную картину положения, в котором находится ХАМАС и получать иные актуальные сведения.