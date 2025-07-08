Reuters: ЦАХАЛ впервые признал повреждение военных баз во время войны с Ираном
время публикации: 08 июля 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 18:20
Израильский военный источник подтвердил агентству Reuters, что во время операции "Народ как лев" при ракетных обстрелах из Ирана пострадали несколько военных объектов на территории Израиля. Речь идет о первом официальном подтверждении попадания по военным базам.
При этом источник подчеркнул, что речь идет об "очень немногих базах" и что они остались функционирующими, несмотря на повреждения. Он отказался предоставить дополнительные детали, какие именно военные объекты были повреждены и насколько серьезный ущерб причинен инфраструктуре.
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