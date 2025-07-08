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Пресса

Reuters: ЦАХАЛ впервые признал повреждение военных баз во время войны с Ираном

Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 18:20
Reuters: ЦАХАЛ впервые признал повреждение военных баз во время войны с Ираном
Yonatan Sindel/Flash90

Израильский военный источник подтвердил агентству Reuters, что во время операции "Народ как лев" при ракетных обстрелах из Ирана пострадали несколько военных объектов на территории Израиля. Речь идет о первом официальном подтверждении попадания по военным базам.

При этом источник подчеркнул, что речь идет об "очень немногих базах" и что они остались функционирующими, несмотря на повреждения. Он отказался предоставить дополнительные детали, какие именно военные объекты были повреждены и насколько серьезный ущерб причинен инфраструктуре.

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