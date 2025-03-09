Bild: "А что, если Трамп отключит наши F-35?"

Как пишет Bild, в Германии рассматривают возможность отказаться от приобретения боевых самолетов F-35 американского производства из опасения, что они оснащены устройством Kill Switch, которое позволит США дистанционно вывести их из строя.

"Мы опасаемся, что США могут поступить с германскими F-35 так же, как они поступили с Украиной. В этом случае необходимо подумать о расторжении соглашения о поставках", – заявил изданию бывший глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер.

Согласно соглашению, Германия должна получить 35 F-35. Стоимость контракта составляет более восьми миллиардов долларов. Поставки должны начаться в 2026 году, а на боевое дежурство самолеты встанут двумя годами позже.

Недоверие к американскому оружию усилилось после того, как администрация Дональда Трампа прекратила поставки оружия Украине и разорвала разведывательное сотрудничество, что резко снизило эффективность поставляемых Киеву систем вооружения, таких как HIMARS.

Отметим, что такая же дилемма стоит перед Канадой, которая должна получить 88 самолетов F-35 за 19 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна стать 51-м американским штатом, а также развязал торговую войну.