NYT: 41 заложник, похищенный живым 7 октября, погиб за время войны

Издание New York Times опубликовало расследование, согласно которому 41 заложник, похищенный живым и увезенный в сектор Газы 7 октября 2023 года, погиб за время войны.

Вывод основан на расследованиях Армии обороны Израиля, судебно-медицинских экспертизах, интервью с высокопоставленными израильскими чиновниками и родственниками жертв. Согласно публикации, одни были убиты ХАМАСом, другие погибли в результате атак ЦАХАЛа, а причина смерти некоторых неизвестна.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утверждал, что только военная сила может заставить ХАМАС освободить заложников. Его оппоненты настаивали на том, что чем дольше идет война, тем больше вероятность того, что заложники будут казнены ХАМАСом или убиты в результате израильских атак, пишет New York Times, подчеркивая, что дебаты приобрели больший резонанс в последние дни, поскольку страна сталкивается с перспективой возобновления войны после завершения перемирия.

Более 130 заложников были обменены живыми на палестинских заключенных. Израильские военные вернули домой тела более 40 других израильтян, многие из которых были увезены мертвыми в Газу. ХАМАС передал восемь тел в рамках последнего соглашения о прекращении огня.

Израильские военные отказались комментировать конкретные обстоятельства гибели заложников, но в своем заявлении отметили, что операция проводилась с соблюдением многочисленных мер предосторожности для защиты похищенных, пишет New York Times.