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NEWSru.co.il :: Недвижимость2 мая 2022 г., 22:42

Утвержден крупный проект "Расселение-Застройка" в Ашдоде

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Утвержден крупный проект "Расселение-Застройка" в Ашдоде

Комиссия по приоритетным жилищным проектам (ВАТМАЛ) утвердила к реализации крупный проект обновления городских кварталов в Ашдоде, который добавит городу около 1100 единиц жилья.

Проект "Расселение-Застройка" будет реализован на улицах Ротем, Норит и Прахим в квартале "Хет". Вместо 308 квартир в старых домах высотой 4-7 этажей будут построены 1400 единиц жилья в 11 зданиях высотой до 30 этажей.

Кроме того, будут возведены общественные здания площадью 27 тысяч кв.м. и офисно-коммерческие здания площадью 9000 кв.м.


В квартале "Хет", строившемся в 1970-е годы, проживают около 16 тысяч человек, из которых 40% - русскоязычные репатрианты.

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