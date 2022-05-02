Утвержден крупный проект "Расселение-Застройка" в Ашдоде

Комиссия по приоритетным жилищным проектам (ВАТМАЛ) утвердила к реализации крупный проект обновления городских кварталов в Ашдоде, который добавит городу около 1100 единиц жилья.

Проект "Расселение-Застройка" будет реализован на улицах Ротем, Норит и Прахим в квартале "Хет". Вместо 308 квартир в старых домах высотой 4-7 этажей будут построены 1400 единиц жилья в 11 зданиях высотой до 30 этажей.

Кроме того, будут возведены общественные здания площадью 27 тысяч кв.м. и офисно-коммерческие здания площадью 9000 кв.м.

В квартале "Хет", строившемся в 1970-е годы, проживают около 16 тысяч человек, из которых 40% - русскоязычные репатрианты.