Первая жилищная лотерея 2022 года: 10000 квартир на 119 тысяч семей

Во вторник, 26 апреля, под надзором комиссии по лотереям и лицензированного аудитора компьютерная система проведет розыгрыш права на покупку жилья на льготных условиях в восьми десятках населенных пунктов по всей стране.

В общей сложности в рамках различных правительственных программ будут разыгрываться скидки на 10028 квартир в следующих населенных пунктах: Лод – 1420 квартир; Акко – 1035 квартир; Ашдод – 860 квартир; Димона – 733 квартиры; Офаким – 521 квартира; Беэр-Яаков – 512 квартир; Иерусалим – 462 квартиры; Тверия – 444 квартиры; Ришон ле-Цион – 409 квартир; Бейт-Шеан – 332; Ор-Акива – 326; Ор-Йегуда – 322; Эйлат – 301; Бат-Хефер – 299; Ашкелон – 297; Рехасим – 296; Бней-Брак – 289; Беэр-Шева – 247; Нагария – 175; Тель-Авив-Яффо – 163; Тират а-Кармель – 125; Афула – 91; Нацерет – 90; Кирьят-Шмона – 72; Кирьят-Тивон – 51; Нетивот – 43; Сдерот – 28; Хайфа – 25; Кармиэль – 24; Туран – 18; Маале-Адумим – 18.

На участие в лотерее записались 119 тысяч семей, не имеющих собственной квартиры и отвечающих критериям для участия в лотерее.

Поскольку речь идет о "сборной солянке" разных жилищных программ, включая остатки программы "Цена для новосела", размер скидок колеблется. По большей части максимальная скидка составит 300 тысяч шекелей от рыночной цены, однако в нескольких проектах может достигать 1 миллиона шекелей. Кроме того, в тех проектах, которые остались в рамках "Цены для новосела", ранняя запись дает преимущество. В остальных проектах шансы всех записавшихся равны вне зависимости от времени записи.

Малая часть проектов уже получила разрешение на строительство и будет готова в течение двух лет. Большая часть находится на различных стадиях бюрократического процесса и сроки их строительства могут растянуться на 5 лет и более. По условиям лотерей, победители не имеют права продать квартиру в течение 5 лет после вселения или в течение 7 лет с момента выигрыша в лотерее.