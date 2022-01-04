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NEWSru.co.il :: Недвижимость4 января 2022 г., 08:34

ЦСБ: 67% израильских семей проживают в собственной недвижимости

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ЦСБ: 67% израильских семей проживают в собственной недвижимости

Согласно данным исследования, проведенного Центральным статистическим бюро совместно с налоговым управлением и Ведомством национального страхования, в 2018-2019 годах 67% израильских домохозяйств проживали в собственной недвижимости.

31% семей проживали в арендованной недвижимости, а еще 2% - в недвижимости, находящейся в чужом владении, но не арендуемой (кибуц, работодатель, друзья и т.д).

Самый высокий процент владения собственной недвижимостью (87%) – среди семей с детьми, старший член которых старше 40 лет, а младший ребенок старше 18 лет. Среди бездетных семей старше 40 лет собственной недвижимостью владеют 83%, среди родителей-одиночек с ребенком старше 18 лет – 74%, среди семейных пар с детьми младше 18 лет – 69%.


Меньше всего квартировладельцев – среди одиночек младше 40 лет (23%) и бездетных пар младше 40 лет (27%).

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