Земельное управление реализовало в 2021 году земли под строительство 63 тысяч квартир, выручив 29,3 млрд шекелей

Земельное управление опубликовало в 2021 году подготовило участки под строительство 101589 единиц жилья, из которых были реализованы тендеры на строительство 62795 единиц жилья.

Оба показателя – рекордные для Израиля в 21-м веке. На пике планирования в 2017 году были подготовлены участки под строительство 70 тысяч единиц жилья, из которых были реализованы тендеры на строительство 46 тысяч единиц жилья.

При этом следует отметить, что часть данных за 2021 год фактически пришлись за счет 2020 года, когда процессы планирования были сильно замедлены из-за пандемии и политического кризиса.

Доходы Земельного управления от реализации земельных участков составили в 2021 году 29,3 миллиарда шекелей, что является абсолютным рекордом.