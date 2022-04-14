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NEWSru.co.il :: Недвижимость14 апреля 2022 г., 22:03

Утвержден первый в истории Ашкелона проект "Расселение-Застройка"

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Утверждена первая в истории Ашкелона программа "Расселение-Застройка"

Национальная комиссия по приоритетным жилищным проектам утвердила к реализации проект "Расселение-Застройка" в квартале Гиват-Цион в южной части Ашкелона.

В рамках первого в истории города проекта обновления городских кварталов на месте 114 квартир в 14 зданиях высотой 2-4 этажа будут построены 1030 квартир в высотных зданиях (6-30 этажей).

206 квартир будут малогабаритными. В комплексе будет создана торговая площадь, общественные здания и парковая зона


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