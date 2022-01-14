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NEWSru.co.il :: Недвижимость14 января 2022 г., 07:34

В ноябре 2021 года были проданы рекордные 6155 новых квартир

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В ноябре 2021 года были проданы рекордные 6155 новых квартир

Согласно данным Центрального статистического бюро, в ноябре 2021 года в Израиле были проданы 6155 новых квартир, что является абсолютным рекордом продаж за один месяц.

Это на 50% больше, чем в ноябре 2020 года и на 35% больше, чем в октябре 2021 года.

Основной причиной скачка стало обещанное повышение налога на покупку второй и более квартиры с 5% до 8%.

В целом за 12 месяцев с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года было продано 53.028 новых квартир, на 9 тысяч квартир больше, чем за предшествующие 12 месяцев. Из них 15 тысяч квартир были проданы за последние три месяца.


По состоянию на конец ноября запас непроданных новых квартир в стране составил 45930 единиц жилья.

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