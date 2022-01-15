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NEWSru.co.il :: Недвижимость15 января 2022 г., 06:46

Годовой рост цен на квартиры составил 10,6%

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Годовой рост цен на квартиры составил 10,6%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в октябре-ноябре 2021 года цены на покупку жилья выросли на 1,4% по сравнению с сентябрем-октябрем 2021 года.

При этом в Тель-Авивском округе цены выросли на 2,8%, в Иерусалимском – на 2,1%, в Хайфском – на 1,1%, в Южном – на 0,9%, в Центральном – на 0,5%. В Северном округе цены снизились на 0,4%.

Годовой рост цен на покупку жилья составил 10,6%. В Иерусалимском округе квартира подорожала на 12,3%, в Тель-Авивском – на 10,7%, в Центральном и Хайфском – на 10,5%, в Южном – на 9,9%, в Северном – на 7,1%.


Цены на покупку новых квартир выросли на 2,4% в октябре-ноябре и на 11,5% за последний год.

Индекс стоимости строительства вырос за год на 5,6%.

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