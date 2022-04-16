Годовой рост цен на покупку жилья – 15,2%

Индекс цен на покупку жилья в Израиле вырос в январе-феврале 2022 года на 1,8% по сравнению с декабрем 2021 года-январем 2022 года. Рост цен на покупку жилья за последние 12 месяцев достиг 15,2%.

В Центральном округе годовой рост цен на жилье составил 17,7%, в Иерусалимском – 16,4%, в Тель-Авивском – 14,5%, в Хайфском – 13,2%, в Южном – 12%, в Северном – 11,5%.

Рост цен на новые квартиры в январе-феврале 2022 года составил 5,1%, а за последние 12 месяцев – 17,8%. Доля квартир, субсидированных государством, в общем количестве новых квартир, сократилась с 20,5% до 13,1%.