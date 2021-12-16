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NEWSru.co.il :: Недвижимость16 декабря 2021 г., 12:49

Цены на покупку квартир в Израиле выросли больше чем на 10% за год

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Цены на покупку квартир в Израиле выросли больше чем на 10% за год

Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре-октябре 2021 года индекс цен на покупку жилья вырос на 0,9%, а за последние 12 месяцев цены на покупку квартир выросли на 10,3%.

В Иерусалимском округе жилье подорожало на 11,5%, Центральном – на 11,2%, в Хайфском и в Южном – на 9,9%, в Тель-Авивском – на 9%, а в Северном – на 8,6%.

Индекс цен на новые квартиры вырос за последний год на 8,9%. В последние два месяца цены на новые квартиры не изменялись.


Индекс стоимости строительных работ вырос за последние 12 месяцев на 5,8%.

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