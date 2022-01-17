Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Недвижимость17 января 2022 г., 07:12

Налоговое управление проиндексировало ступени налога на покупку жилья

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Налоговое управление проиндексировало ступени налога на покупку жилья

Налоговое управление опубликовало новые ступени на покупку жилья в Израиле с учетом изменения индекса жилищных услуг для квартировладельцев за 2021 год.

Порог освобождения от уплаты налога на покупку единственной квартиры повышен с 1.747.865 шекелей до 1.805.545 шекелей.

3,5% налога платится за каждый шекель от 1.805.545 шекелей до 2.141.605 шекелей. 5% налога платится за каждый шекель от 2.141.605 шекелей до 5.525.070 шекелей. 8% налога платится за каждый шекель от 5.525.070 шекелей до 18.416.900 шекелей. За каждый шекель сверх этой суммы платится 10% налога.

Для покупателей второй и более квартиры, с первого шекеля и до 5.525.070 шекелей платится налог в размере 8%. За каждый последующий шекель – 10%.


Следует отметить, что министерство финансов и налоговое управление подали на рассмотрение Кнессета законопроект, предусматривающий существенные изменения в налогообложении покупки жилой недвижимости.

В частности, законопроект предусматривает повышение ступени освобождения от налога на покупку единственной квартиры до 1.930.000 шекелей, и расширение первой ступени налога (3,5%) до суммы 2.330.000 шекелей. Одновременно планируется сужение каждой следующей ступени налога.

Также законопроект планирует отмену освобождения от налога на прирост стоимости недвижимости и от налога на сдачу жилья в аренду для владельцев, не являющихся резидентами Израиля.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 02 ноября 2021
Опубликованы новые ступени налога на покупку второй и более квартиры
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 18 января 2021
Налоговое управление обнародовало новые ступени налога на покупку жилья

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:12 Налоговое управление проиндексировало ступени налога на покупку жилья
06:46 Годовой рост цен на квартиры составил 10,6%
07:34 В ноябре 2021 года были проданы рекордные 6155 новых квартир
11:40 Вокруг бывших британских бункеров в районе Стелла-Марис в Хайфе построят новый жилой квартал
21:26 Компания "Азриэли" получила разрешение на строительство спиральной башни в Тель-Авиве, самой высокой в Израиле
15:49 Министры объявили об увеличении пособий по аренде жилья репатриантам
08:34 ЦСБ: 67% израильских семей проживают в собственной недвижимости
16:57 Земельное управление реализовало в 2021 году земли под строительство 63 тысяч квартир, выручив 29,3 млрд шекелей
10:55 Минобороны начинает строительство комнат безопасности в Метуле и Шломи
12:08 Государство обязалось начать уголовное преследование незаконного строительства в Иудее и Самарии
Загрузка...