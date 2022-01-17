Налоговое управление проиндексировало ступени налога на покупку жилья

Налоговое управление опубликовало новые ступени на покупку жилья в Израиле с учетом изменения индекса жилищных услуг для квартировладельцев за 2021 год.

Порог освобождения от уплаты налога на покупку единственной квартиры повышен с 1.747.865 шекелей до 1.805.545 шекелей.

3,5% налога платится за каждый шекель от 1.805.545 шекелей до 2.141.605 шекелей. 5% налога платится за каждый шекель от 2.141.605 шекелей до 5.525.070 шекелей. 8% налога платится за каждый шекель от 5.525.070 шекелей до 18.416.900 шекелей. За каждый шекель сверх этой суммы платится 10% налога.

Для покупателей второй и более квартиры, с первого шекеля и до 5.525.070 шекелей платится налог в размере 8%. За каждый последующий шекель – 10%.

Следует отметить, что министерство финансов и налоговое управление подали на рассмотрение Кнессета законопроект, предусматривающий существенные изменения в налогообложении покупки жилой недвижимости.

В частности, законопроект предусматривает повышение ступени освобождения от налога на покупку единственной квартиры до 1.930.000 шекелей, и расширение первой ступени налога (3,5%) до суммы 2.330.000 шекелей. Одновременно планируется сужение каждой следующей ступени налога.

Также законопроект планирует отмену освобождения от налога на прирост стоимости недвижимости и от налога на сдачу жилья в аренду для владельцев, не являющихся резидентами Израиля.