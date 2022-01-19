Покупка квартиры в Израиле: три главных совета

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Цена на недвижимость постоянно растут – это не секрет. Но в Израиле, где стоимость жилья за последние годы и вовсе стала ошеломительной, кажется, будто свой дом купить невозможно. Это не так. Три главных совета, как купить квартиру в Израиле и не разориться - рассказывает специалист по недвижимости Марианна Рейзин.

Правило 1. Внимательно следите за рынком

Да, цены растут, но даже в этом процессе есть момент, когда важно спохватиться как можно быстрее. Ниже, чем сегодня, цен не будет точно, поэтому чем раньше, тем лучше.

Правило 2. Рассматривайте квартиру еще и как инвестицию

Даже если вы не въезжаете в квартиру прямо сейчас – это серьезное вложение, а стоимость недвижимости не в центре в разы ниже. Кроме того, инфраструктура периферии развивается молниеносно и те территории, которые еще 10 лет назад казались недосягаемыми, сейчас – предмет мечты.

Правило 3. Обращайте внимание на периферию

Недалеко от центральных районов есть города поменьше. Они быстро развиваются, а цены на жилье в отличие от центра отличаются разительно! Например, один из таких городов - зеленых, быстро развивающихся и благоприятных для жизни - Мигдаль ха-Эмек. Просторный и цветущий город, расположен в Северном округе Израиля в 30 км от Хайфы, 10 км от Афулы и 110 км от Тель-Авива. Огромным плюсов города считается развитая система транспортного сообщения. Вы с легкостью можете быстро добраться в любую точку страны на поезде, автобусе или личном автомобиле (в том числе и по скоростной трассе, расположенной поблизости).

Посмотрите на некоторые варианты жилья, которые можно найти там.

Просторная и светлая квартира

Такой дом замечательно подойдет как для небольшой семьи, так и для пары. 4-х комнатная квартира, терраса – все это на площади в 100 кв. м в ухоженном и чистом доме. Кроме того, в доме есть парковка, мамад. А из окон открывается восхитительный вид! Приобрести такую квартиру сейчас можно за 820,000 шек.

Просторная и по-настоящему стильная квартира. 5 комнат (145 кв.м), 3 ванные. Но, пожалуй, главная изюминка этого жилья – сады! 2 сада (100 кв.м. и 80 кв.м) - полностью в вашем распоряжении. Эта квартира, скорее даже напоминающая дом, с легкостью может стать вашей сейчас за 1,980,000 шек.

Частный дуплекс

Дуплекс – это и правда квартира мечты, ведь что может быть приятнее, чем приходить в собственную квартиру? Приходить в двухэтажную квартиру! В этом дуплексе вас ждёт 5 комнат и 2 балкона (170 кв.м), отдельная родительская спальня, 3 туалетные комнаты и 2 ванные, а также мамад и большая парковка. Стоимость сейчас - 1,260,000 шек.

Квартира для большой семьи

В этой очень уютной квартире 5 комнат, которые в совокупности составляют 135 кв. м жилой площади: 3 ванные комнаты, душ, родительская спальня, кондиционеры в каждой комнате, кладовка, мамад и 2 парковочных места! Квартира расположена на 5 из 8 этажей, в доме есть лифт. Дополнительный и очень важный бонус квартиры – большой балкон с великолепным видом. Сейчас стоимость квартиры составляет 1,290,000 шек.

Лучшая цена

3-х комнатная квартира (70 кв.м), в аккуартном здании со свежим ремонтом. 3 этаж, кладовка, отличное расположение и все это за 540, 000 шек.

Стиль и уют в одной квартире

Посмотрите, какая стильная квратира! Квартира на 5 из 6 этажей в доме с лифтом: 4 комнаты (114 кв.м), терраса (14 кв.м.), родительская спальня, мамад, парковка. Тихий, комфортный район. Квартира находится в пешей доступности от учебных заведений и парков. Стоимость этой квартиры сейчас 1, 240, 000 шек.

Невероятный дуплекс: 4 просторные комнаты, 2 балкона, 2 ванные комнаты, 2 душа – 130 кв.м. Парковка и махсан прилагаются. Это действительно дом мечты! Стоимость дуплекса сейчас всего 1,145, 000 шек.

Квартира с балконом

4 просторные комнаты (94 кв.м), балкон (8 кв.м), мамад и парковка. Только сейчас всего за 880,000 шек.

На всех этапах: от выбора и до полного оформления квартиры (включая вопросы машканты и ее страхования, а также услуги адвоката) вы получите мое полное сопровождение.

Покупка квартиры станет для вас приятным и очень понятным процессом. Тогда и получение ключей будет настоящим праздником! Как, например, у одного из наших клиентов:

"Марианна, мы с мужем в восторге! Трудно решиться на покупку квартиры в наше время, когда все так нестабильно. Но вы помогли нам, дали такую уверенность, что даже такой волнительный процесс стал настоящим удовольствием . Спасибо за помощь в получении машканты и всю вашу команду специалистов, с которыми мы работали в процессе. Вы помогли исполнить заветное желание – теперь у нас есть квартира!"

Юлия Шульман

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