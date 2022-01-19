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NEWSru.co.il :: Недвижимость19 января 2022 г., 11:17

Утверждено расширение водоочистных сооружений в Ашдоде, разблокирующее строительство 30 тысяч квартир

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утверждено расширение водоочистных сооружений в Ашдоде, разблокирующее строительство 30 тысяч квартир

Управление водных ресурсов утвердило план расширения водоочистных сооружений Ашдода, являвшийся условием министерства здравоохранения для согласия на новое строительство в городе.

На текущий момент городские водоочистные сооружения работают на пределе возможностей, поэтому получение разрешений на строительство новых проектов в городе заблокировано.

После того, как мощности сооружений будут увеличены с 34 тысяч кубометров в сутки до 47 тысяч кубометров в сутки, будет разблокировано строительство по меньшей мере 15 тысяч квартир в Ашдоде и такое же количество – в южных кварталах Явне.


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