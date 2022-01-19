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NEWSru.co.il :: Недвижимость19 января 2022 г., 08:23

Утвержден приоритет резервистов и инвалидов при розыгрыше участков под застройку на периферии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утвержден приоритет резервистов и инвалидов при розыгрыше участков под застройку на периферии

Совет Земельного управления утвердил ряд решений, касающихся субсидирования участков под застройку и программ субсидированного жилья в периферийных районах страны.

В частности, до 30% земельных участков под застройку будут выделяться для не имеющих собственного жилья резервистов, с приоритетом для семейных над резервистами-холостяками. 10% участков будут выделяться лицам с ограниченными возможностями, с приоритетом для инвалидов ЦАХАЛа.

Еще одно решение включает в программу субсидированного жилья "Целевая цена" в периферийных районах не только многоквартирные дома, но и единицы жилья в малоэтажной застройке.


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