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NEWSru.co.il :: Недвижимость20 апреля 2022 г., 11:21

Стоимость покупки жилья в Турции выросла вдвое за последний год

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Стоимость покупки жилья в Турции выросла вдвое за последний год

Согласно данным Центрального банка Турции, в феврале 2022 года цены на покупку жилья в стране выросли на 96,4% по сравнению с ценами на февраль 2021 года.

В Стамбуле, где проживает почти пятая часть населения страны, рост цен на жилье составил 106,3%.

Годовой рост цен в реальном исчислении составил 26,9%.

Следует отметить, что резкий рост цен на недвижимость наблюдается во многих странах мира. В Канаде после 50% роста цен на жилье за два года ввели запрет на покупку жилья иностранцами. В Новой Зеландии рост цен за последний год превысил 20%, в Израиле цены выросли на 15%.


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