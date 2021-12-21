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NEWSru.co.il :: Недвижимость21 декабря 2021 г., 12:08

Государство обязалось начать уголовное преследование незаконного строительства в Иудее и Самарии

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Государство обязалось начать уголовное преследование незаконного строительства в Иудее и Самарии

В ответ на серию исков, поданных организацией "Шалом Ахшав", государственная прокуратура передала в Высший суд справедливости обязательство правительства начать уголовное преследование случаев незаконного строительства в Иудее и Самарии.

Согласно ответу прокуратуры, в рамках государственного бюджета выделены средства на создание соответствующего специального подразделения в составе гражданской администрации в Иудее и Самарии.

На текущий момент ведется работа по формированию подразделения и определению его полномочий. Подразделению будут выделены от 20 до 50 ставок.


В "Шалом Ахшав" утверждают, что государство пытается таким образом в очередной раз затягивать время (обязательства создания подразделения озвучиваются еще с 2012 года), и требуют, чтобы уголовное преследование было поручено подразделению полиции "Лахав 433", занимающемуся борьбой с экономической преступностью.

Газета "Гаарец" отмечает, что средства на увеличение ставок в гражданской администрации было согласовано в коалиционном соглашении партий "Ямина" и "Еш Атид", однако они предназначались для борьбы с незаконным строительством, продвигаемым в "зоне С" (полная гражданская и военная ответственность Израиля) Палестинской автономией, а не с незаконным строительством в еврейских населенных пунктах.

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