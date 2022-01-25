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NEWSru.co.il :: Недвижимость25 января 2022 г., 12:52

Вилла в Неве-Цедеке продана за рекордные 105 миллионов шекелей

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Вилла в Неве-Цедеке продана за рекордные 105 миллионов шекелей

Совладелец холдинга "Канада-Исраэль" Асаф Тухмайер прибрел виллу на участке 1,5 дунама в квартале Неве-Цедек за 105 миллионов шекелей, что является абсолютным рекордом для Тель-Авива.

Предыдущий рекорд принадлежал Роману Абрамовичу, потратившему на схожую виллу в том же квартале 100 миллионов шекелей.

Здание расположено на перекрестке улиц Амзалег и Брант в южной части квартала, рядом с центром "Сюзан Далаль".

Помимо собственно виллы площадью 900 кв.м., на участке имеется бассейн и два флигеля. Кроме того, на участках имеются права на застройку общей площадью 3000 кв.м.


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