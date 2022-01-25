Вилла в Неве-Цедеке продана за рекордные 105 миллионов шекелей

Совладелец холдинга "Канада-Исраэль" Асаф Тухмайер прибрел виллу на участке 1,5 дунама в квартале Неве-Цедек за 105 миллионов шекелей, что является абсолютным рекордом для Тель-Авива.

Предыдущий рекорд принадлежал Роману Абрамовичу, потратившему на схожую виллу в том же квартале 100 миллионов шекелей.

Здание расположено на перекрестке улиц Амзалег и Брант в южной части квартала, рядом с центром "Сюзан Далаль".

Помимо собственно виллы площадью 900 кв.м., на участке имеется бассейн и два флигеля. Кроме того, на участках имеются права на застройку общей площадью 3000 кв.м.