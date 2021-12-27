Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Недвижимость27 декабря 2021 г., 10:55

Минобороны начинает строительство комнат безопасности в Метуле и Шломи

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минобороны начинает строительство комнат безопасности в Метуле и Шломи

Управление "Маген а-Цафон" инженерного департамента министерства обороны завершило проведение тендеров на строительство комнат безопасности в трех населенных пунктах, расположенных на границе с Ливаном.

В ближайшие дни начнется строительство комнат безопасности в десятках жилых домов Метулы, Шломи и Штулы. Напомним, что ранее начались работы по строительству комнат безопасности в поселке Кфар-Юваль.

Следующими на очереди на строительство комнат безопасности являются населенные пункты Авивим, Маргалийот, Мисгав-Ам и Манара. Соответствующие тендеры должны быть закрыты в ближайшие недели.


В общей сложности планируется строительство комнат безопасности в 21 населенном пункте на ливанской границе.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:55 Минобороны начинает строительство комнат безопасности в Метуле и Шломи
12:08 Государство обязалось начать уголовное преследование незаконного строительства в Иудее и Самарии
12:49 Цены на покупку квартир в Израиле выросли больше чем на 10% за год
13:45 Правительство одобрило законопроект о введении налога на заброшенные постройки
12:37 Илон Маск стал "бездомным", продав всю недвижимость в Калифорнии
10:07 "Гаарец": муниципалитет Иерусалима и генеральный попечитель инициируют строительство нового квартала в столице
11:35 Как купить квартиры в Израиле и не разориться?
08:46 БАГАЦ отклонил иск строительных подрядчиков, не признав китайских застройщиков доминирующей структурой
20:38 Израиль успокоил Вашингтон: строительства в Атарот не будет
11:40 Повышение налога на покупку второй квартиры утверждено в итоговом чтении
Загрузка...