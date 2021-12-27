Минобороны начинает строительство комнат безопасности в Метуле и Шломи

Управление "Маген а-Цафон" инженерного департамента министерства обороны завершило проведение тендеров на строительство комнат безопасности в трех населенных пунктах, расположенных на границе с Ливаном.

В ближайшие дни начнется строительство комнат безопасности в десятках жилых домов Метулы, Шломи и Штулы. Напомним, что ранее начались работы по строительству комнат безопасности в поселке Кфар-Юваль.

Следующими на очереди на строительство комнат безопасности являются населенные пункты Авивим, Маргалийот, Мисгав-Ам и Манара. Соответствующие тендеры должны быть закрыты в ближайшие недели.

В общей сложности планируется строительство комнат безопасности в 21 населенном пункте на ливанской границе.