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NEWSru.co.il :: Недвижимость27 января 2022 г., 09:38

Утвержден план увеличения населения Модиина в 2,5 раза

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Утвержден план увеличения населения Модиина в 2,5 раза

Национальная комиссия по проектированию и строительству утвердила новый окружной градостроительный план для Модиина-Макабим-Реут, завершив рассмотрение всех поданных протестов.

В рамках утвержденного плана население Модиина должно увеличиться с 97 тысяч человек до 240 тысяч человек к 2040 году.

Комиссия удовлетворила протест управления защиты природы, и объявила холмы в южной части города национальным парком, а в западной части города будут сохранены лесонасаждения.

Поселки Макабим и Реут, ставшие в 2003 году кварталами Модиина, сохранят одноэтажную застройку. В северо-западной части Модиина планируется создание крупной зоны смешанного пользования, в которой жилье будет сочетаться с торговыми и офисными зданиями. Рядом с ним планируется строительство медицинского центра.


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