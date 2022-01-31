Иерусалим:
5 - 10°
Тель-Авив:
8 - 15°
Эйлат:
8 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Недвижимость31 января 2022 г., 10:09

Правительство будет платить мэриям 12 городов за каждую квартиру в проектах "Расселение-застройка"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Правительство будет платить мэриям 12 городов за каждую квартиру в проектах "Расселение-застройка"

Мэрии Ашдода, Нетании, Хайфы, Иерусалима, Лода, Бейт-Шемеша, Кирьят-Оно, Рамат-Гана, Гиватаима, Бат-Яма, Хадеры и Кирьят-Яма получат от государства по 25-30 тысяч шекелей дотации за каждую новую построенную квартиру в рамках проектов "Расселение-Застройка".

Общая стоимость программы, продвигаемой управлением по обновлению городских кварталов, оценивается в 440 миллионов шекелей.

Средства, которые будет получать муниципалитет, должны будут использоваться для обновления и расширения инфраструктуры в квартале, в котором проект реализуется. Они будут распределяться через управление обновления городских кварталов по факту представления выданных разрешений на строительство.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:09 Правительство будет платить мэриям 12 городов за каждую квартиру в проектах "Расселение-застройка"
09:38 Утвержден план увеличения населения Модиина в 2,5 раза
12:52 Вилла в Неве-Цедеке продана за рекордные 105 миллионов шекелей
11:54 Покупка квартиры в Израиле: три главных совета
11:17 Утверждено расширение водоочистных сооружений в Ашдоде, разблокирующее строительство 30 тысяч квартир
08:23 Утвержден приоритет резервистов и инвалидов при розыгрыше участков под застройку на периферии
07:12 Налоговое управление проиндексировало ступени налога на покупку жилья
06:46 Годовой рост цен на квартиры составил 10,6%
07:34 В ноябре 2021 года были проданы рекордные 6155 новых квартир
11:40 Вокруг бывших британских бункеров в районе Стелла-Марис в Хайфе построят новый жилой квартал
Загрузка...