Правительство будет платить мэриям 12 городов за каждую квартиру в проектах "Расселение-застройка"

Мэрии Ашдода, Нетании, Хайфы, Иерусалима, Лода, Бейт-Шемеша, Кирьят-Оно, Рамат-Гана, Гиватаима, Бат-Яма, Хадеры и Кирьят-Яма получат от государства по 25-30 тысяч шекелей дотации за каждую новую построенную квартиру в рамках проектов "Расселение-Застройка".

Общая стоимость программы, продвигаемой управлением по обновлению городских кварталов, оценивается в 440 миллионов шекелей.

Средства, которые будет получать муниципалитет, должны будут использоваться для обновления и расширения инфраструктуры в квартале, в котором проект реализуется. Они будут распределяться через управление обновления городских кварталов по факту представления выданных разрешений на строительство.