"Не взрослейте, это ловушка". Вячеслав Полунин в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Вячеслав Полунин – знаменитый клоун, режиссер, актер, мим. По его собственным словам, относящийся к жизни, "как к возможности поиграть в нее". На вопрос "Назови свою жизнь одним словом" он отвечает: "Баловство".
"Первое, что сообщаем всем, кто входит к нам в сад (вырезано на доске на дорожке): "Не взрослейте, это ловушка"".
"Я самый большой хвастун, – говорит Полунин, отвечая на вопрос маленькой девочки. – Еще ничего не сделал, а уже расскажу с три короба, а потом приходится всё это выполнять".
"Что такое успешный человек?" По мнению Вячеслава Полунина, успешный – это счастливый человек, которому повезло понять, что его счастье зависит от того, счастливы ли люди вокруг него.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Вячеславом Полуниным
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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