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NEWSru.co.il :: Досуг10 апреля 2022 г., 08:36

Ночь в музее АНУ для гостей Eurovision – 2022

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Ночь в музее АНУ для гостей Eurovision – 2022 Ночь в музее АНУ для гостей Eurovision – 2022 Ночь в музее АНУ для гостей Eurovision – 2022

Публикуется на правах информационного партнерства

"Евровидение 2022" состоится! Этот уникальный европейский конкурс песни ждут во всем мире с нетерпением, и чтобы скрасить ожидание, организаторы конкурса уже начинают активно радовать его почитателей.

В Израиль приехали делегации более чем 20-ти стран-участниц "Евровидения 2022", чтобы принять участие в концерте, организованном Israel Calling. Ежегодные концерты этого проекта в преддверии конкурса собирают многотысячные залы. Так и в этом году к залу Menora Arena приковано внимание не только любителей музыки, но и всех людей, переживающих сейчас за ситуацию в мире и войну в Украине. Потому что такие праздники сейчас носят совершенно миротворческий характер.

Артистам и их командам организовали очень насыщенную и плотную программу знакомства с Израилем. Утром 6-го апреля они гуляли по Иерусалиму, а вечером их принимал АНУ – Музей еврейского народа. Этот новый современный музей как никакое другое место может сейчас компактно, интересно и очень понятно рассказать историю еврейского народа и государства Израиль. Поэтому визит делегаций "Евровидения 2022" именно в этот момент истории в Музей АНУ особенно важен. Гостей встречали на крыше Музея с видом на Тель-Авив красной ковровой дорожкой и угощениями создатели музея и его сотрудники. Ирина Невзлина, президент фонда "Надав" и председатель совета директоров Музея еврейского народа АНУ, в своем приветствии сказала, что Музей счастлив принимать в своих стенах столько прекрасных творческих людей, и насколько важно сейчас изучать историю, продолжать творчество и поддерживать Украину: "Это война добра и зла, и каждый из нас обязан сделать все, что в его силах, чтоб добро одержало победу".

Гостей этой ночи в музее ждали лучшие гиды, которые провели для них особенные экскурсии по экспозиции АНУ.


"Мы счастливы, что можем познакомить вас с историей еврейского народа и Израиля в самом новом и современном музее, посвященном этой тематике" – сказала Ирина Невзлина.

Спасибо всем делегациям за прекрасное настроение и чуткое и бережное отношение друг к другу, другим гостям вечера и принимающей стороне в это сложное для всех время.

"Евровидению 2022" – быть!

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