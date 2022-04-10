"Ядерный удар" Станислава Белковского: в Израиле пройдет шоу-лекция о мировой войне и смене эпох

Какова вероятность ядерной катастрофы? Как и чем закончится мировая война? Как бороться с грядущим голодом? Что будет с Россией в эти страшные времена? И что будет с Украиной в период смены эпох? Какова роль Израиля в глобальных процессах и какова его судьба?

Если вас интересуют ответы на эти вопросы – приходите на шоу-лекцию бывшего российско-украинского политолога и перманентного еврейского провокатора Станислава Белковского, которая вечером 23 апреля пройдет в тель-авивском "Бейт а-Хаяль". Возможно, эти ответы вас успокоят. А, возможно, и наоборот.

Приобрести билеты на шоу-лекцию Станислава Белковского

Известный политический философ, писатель, публицист, теле- и радиоведущий Станислав Белковский – человек неординарный и непредсказуемый. Как интеллектуалу широчайших или даже неограниченных интересов, ему всегда есть что сказать о мире и войне, о том, что происходит в Кремле и в голове Путина, о профессиональной, диванной и подковерной политике, об удовольствиях жизни и страхе смерти. А еще о футболе, космонавтике, балете и о поэзии Высоцкого и Цоя. И это далеко еще не весь список тем, по которым Белковский может выступать в роли серьезнейшего эксперта, потому что талантливый человек (а это именно тот случай) – талантлив во всем. Белковского слушают, к нему прислушиваются, а некоторые (в том числе, и власть и средства имущие) беспрекословно его слушаются. Среди последних в разное время были, например, Константин Боровой, Ирина Хакамада, Лев Вайнберг, Борис Березовский, Ксения Собчак во время свой предвыборной президентской кампании в 2018 году и даже предвыборный штаб Владимира Зеленского в 2019-м.

В то редкое время, когда Станислав Белковский не служит тем "хвостом, что виляет собакой", он неустанно ищет достойное применение своего блестящего ума. И как человек умный, а посему обладающий недюжинным чувством юмора, иронии и самоиронии, Белковский любит и умеет эпатировать публику. Его тексты и суждения вызывают бурные споры, а порою и скандалы. Как мы помним, Белковский хорошо знает политическую кухню: он работал политтехнологом с российскими и украинскими политиками. В его обширном активе руководство Институтами национальной стратегии сначала России, а затем Украины, он - автор проекта Новой Конституции России (пока не утвержденного). А еще он до недавнего времени был главным консультантом и соведущим нескольких программ телеканала "Дождь" и ведущим программы "Время Белковского" на радио "Эхо Москвы". Оба эти СМИ, как мы знаем, ликвидированы, как неугодные, а Белковский, как и остальные журналисты и ведущие этих либеральных свободолюбивых каналов, снова стал по-настоящему независимым экспертом.

Более того, как "мягко говоря, не друг Кремля", Белковский по понятным причинам вновь пребывает в Израиле, ибо риски для его свободы и безопасности пока слишком избыточны. В этом смысле Израилю повезло, что еще одним умным человеком в нашей стране стало больше. Более того, появилась возможность этого человека выслушать, узнать от него свежие "околокремлевские" новости и проверить как ему видится нынешняя картина мира отсюда – из страны изначально особенной, у которой свои место и путь в истории. Как известно, лучшие мысли всегда возникали, формулировались и распространялись в Земле Обетованной, где реки текут молоком и медом. И нынешние времена – не исключение.

Кстати, ФСБ – это не то, что вы подумали, но оставим эту каверзу неразгаданной до самой лекции, пусть ее тайные и явные смыслы трактует сам Белковский со свойственными ему образностью и красноречием.

На своей шоу-лекции Станислав Белковский расскажет пытливой израильской публике про нынешнюю, увы, очередную и столь же внеочередную мировую войну и смену эпох; о вероятности ядерной катастрофы; об эпохе Возвращения, которая идет на смену эпохе Просвещения; о четырех всадниках: Войне, Чуме, Голоде и Смерти – неизбежных спутниках и вестниках всякой смены эпох; о сокращении населения в мире и о том, что бы это значило; о чуме, которая уже была (Белковский подведет итоги пандемии коронавируса) и о грядущем голоде и способах борьбы с ним.

Успешной реализации этого проекта премного способствовал коллега Владимир Путин, который своими решительными действиями побудил господина Белковского прибыть в Израиль и выступить прямо в Тель-Авиве. Поэтому, естественно, речь также пойдет о России и о том, что с ней будет в эти страшные времена; об Украине в период смены эпох; о настоящем и будущем "так называемого Владимира Путина" и что самое интересное – о роли Израиля во всех этих глобальных процессах и его судьбе - возможностях, переменах и перспективах.

Наконец, лектор ответит на вопросы из зала. В том числе, и личные.

Шоу-лекция будет сопровождаться чтением стихов великих поэтов и фрагментов прозы "простого" Станислава Белковского.

Единственная в Израиле и в своем роде шоу-лекция писателя и философа Станислава Белковского "Ядерный удар. Откровения ветерана ФСБ" состоится:

23 апреля, в субботу, в 17:00 – в Тель-Авиве ("Бейт а-Хаяль").