Театр "Zero" – три в одном. Три спектакля в одном фестивале

Театр "Zero" – профессиональный израильский театр, который работает на двух языках: русском и иврите. Создан театр был Олегом Родовильским и Мариной Белявцевой в 2003 году. Так что нынешний фестиваль, организованный проектом "Линия жизни. Израиль" – репетиция, прелюдия в преддверии 20-летия театра.

– Приобрести билеты на спектакль "Заколдованный портной"

За эти почти 20 лет театр стал участником и лауреатом более 50 международных фестивалей в Дании, Германии, Венгрии, Болгарии, Литве, Латвии, России, Украине, Беларуси, Молдове, Узбекистане и в других странах. С 2008 года при театре существует студия актерского мастерства "Верю!", в репертуаре которой более 10 спектаклей. Студия неоднократно участвовала в международных фестивалях любительских театров. Творческий коллектив театра составляют не только художники, композиторы, артисты из стран бывшего СССР, но и выпускники израильских театральных институтов, которые вместе составляют молодой и энергичный театральный ансамбль – дом. В него начинают вливаться и учащиеся Студии актерского мастерства при театре. В мае 2016 года театр организовал Первый международный фестиваль театров мира "Русский Занавес", собрав участников из Израиля, Швеции, Германии, России, Украины. В репертуаре театра "Zero" - около 40 спектаклей по произведениям Чехова, Набокова, Башевиса Зингера, Шолом-Алейхема, Кобо Абэ, Жана Ануя…Театр – участник и лауреат многих международных фестивалей в Западной и Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Жажда своего независимого театрального пространства, собственной творческой территории - вот причина создания коллектива, с необычным названием – "Zero" как знак художественного риска, азарта, творческого эксперимента. И если во взрослых спектаклях театр не отказывает себе в творческом эксперименте и театральном поиске, то в представлениях "для всей семьи" создатели спектаклей стремятся подарить маленькому зрителю атмосферу сказки, волшебства и театрального чуда. Атмосфера молодости, энергии и творчества передается из репетиционного зала на сцену и это именно то, за чем приходит в театр зритель.

У театра "Zero" есть свой зал, свой дом – точнее, полуподвал в Кирьят-Оно. Но на время фестиваля театр перебирается в Хайфу и в Тель-Авив, в центр "Сузан Далаль", где будут показаны три очень разных спектакля этого театра, отражающие в каком-то смысле его судьбу: "Женщина в песках", с которого, собственно говоря, и началась история "Zero", "Фантазии Фарятьяева" и "Заколдованный портной" - постановки, с которой и начнется фестиваль 12 мая в Хайфе и 20 мая в Тель-Авиве.

"Заколдованный портной. История одного безумия" - так полностью называется этот спектакль по мотивам произведений Шолом-Алейхема. Сценическая версию рассказов Шолом-Алейхема создала Марина Белявцева. Поставил спектакль Олег Родовильский.

В основе спектакля - одноименный рассказ классика еврейской литературы, написанный по старинной хасидской притче ("Заимствовано из старинной хроники"), о бедном портном по имени Шимен-Эле, по прозвищу Внемли Гласу, жившем в месте Злодеевка. Послала его жена в местечко Козодоевка купить козу – надо же, чтобы у всей семьи было хотя бы молоко. Да только задача оказалось портному не по плечу… Мистический круговорот нелепых и смешных ситуаций, в финале которого герой Шолом- Алейхема... сходит с ума. "Заколдованный портной" - это попытка театра увидеть в забавной бытовой истории трагедию маленького человека в огромном мире, колоритный спектакль в жанре "магического реализма", мистической и удивительной фантасмагории, спектакль народный и одновременно изысканный, точный во всех компонентах – будь то музыка, сценическое оформление или удивительные костюмы. В современной и неожиданной трактовке "Zero", забавная история местечка превращается в притчу, в философское размышление о трагическом и абсурдном существовании маленького человека в большом и безумном мире. Этот спектакль – для тех, кто любит удивляться, открывать новое в давно знакомом. Ощущение "знакомого" автора и "знакомой" истории уходит с первых минут спектакля, оставляя ощущение "нового" Шолом-Алейхема. Финал истории Шимена–Эли у Шолом- Алейхема таков: "Конец нехороший. Началось все весело, а кончилось, как большинство веселых историй, очень печально…". Прошла больше века с тех пор, как эти строки были написаны, так что пора остановиться и подумать, как жить дальше. Есть ли еще повод для веселья и шуток? Ответ – в театре "Zero" на спектакле "Заколдованный портной". Портной ШимонЭле, доведен дурацкой шуткой до умопомешательства. Его мир погружается в абсурд, а сам он умирает и, понятное дело, умрет от депрессии, оставив семью без кормильца. Розыгрыш превращается в бездну, в которой орудуют демоны. И, оборвав очевидный финал, ШоломАлейхем говорит: "На этом сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали. Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться...".

По материалам PR-агентства