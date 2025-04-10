Глазами клоуна: трагедия 7 октября. Записки медицинского клоуна больницы "Барзилай"

"Мой красный нос" – спектакль в жанре docu-театра, премьера которого вскоре пройдет в театре "Маленький" в Тель-Авиве.

Что такое документальный спектакль? Казалось бы, понятный термин, но каждый вкладывает в него своё. В данном случае в него вложена война, черная суббота 07/10/23, погибшие и искалеченные, раненые и сироты, разрушенные семьи и потерявшие близких, растерзанная страна.

Актер Илья Доманов, более 15 лет играет в театре "Маленький", более 15 лет работает медицинским клоуном в больнице "Барзилай" в Ашкелоне и сотрудничает с проектом "Dream Doctors Project". Цель проекта – возможность претворить в жизнь свою мечту. А какие у вас мечты после 7 октября?

Больничный клоун отвлекает детей перед операциями, утешает больных и их близких. Надевает красный нос в любой ситуации и меняет мир. Наш мир изменился 7 октября. Что может сделать клоун в данном случае? Этим вопросом задался и Илья Доманов, написавший пьесу "Мой красный нос" в рамках курса документальной драматургии Un/Told летом прошлого года. Спектакли жанра "docu-театр" – спектакли почти репортажной точности. Они основаны на многочисленных интервью и поднимают острые темы – социальные и политические. "Docu-театр" – вид театра, спектакли которого выстроены на дословном воспроизведении прямой речи реальных людей. Театр "Маленький" создал свою версию этой пьесы, свое видение прямой речи, продолжая линию docu-театра, начатую в спектакле "Одна с половиной история"; а художественный руководитель театра, режиссер Миша Теплицкий, поставил по адаптированной пьесе Ильи Доманова спектакль "Мой красный нос", премьера которого пройдёт 24 апреля.

"Мой красный нос" – спектакль, где есть актеры, есть текст, есть ситуация, пациенты, врачи реанимационного отделения, сама больница и есть красный нос. Есть персонажи – клоун, клоунесса, медсестра, пациенты, врачи. Через истории простых людей, их разговоры, монологи и диалоги, записанные 7 и 8 октября, воссоздаётся черный день для нашей страны.

Один из героев спектакля говорит: "Нам нужно рассказать, что с нами произошло". А нам – зрителям – надо увидеть и выслушать. Иначе – как запомнить? Этот спектакль – спектакль-процесс – сложный и деликатный. Спектакль, который режет по больному, но и врачи режут по больному, иначе раны не заживут, не зарубцуются. Текст спектакля состоит из простых историй, из фактов. В течение действия они превращаются в историю сложносоставную, в том числе и в историю восприятия войны, в историю о синдроме разбитых сердец.

"Красный нос" уже был представлен в формате читки в Израиле, в Чехии и в Германии. Этот спектакль жанра "docu-театр" – не просто художественное произведение, а попытка объяснить самим себе и другим – тем, кто хочет понять и не может; тем, кто еще не знает; тем, кто ещё не почувствовал или кто все еще не может сочувствовать – объяснить то, что произошло и продолжает происходить с нами и со всей страной после 071023. И этот спектакль, который безусловно является политическим высказыванием, ставится ради того, чтобы не забыть и не дать забыть.

"Мой красный нос" – также попытка понять, что такое искусство во время войны, что мы хотим показывать и что хотим видеть; попытка понять, может ли искусство способствовать тому, чтобы душевные раны зарубцевались. Ещё одна попытка задуматься, ещё одна попытка что-то сделать. "Переключаем внимание с эмоций на логику" – есть такая фраза в спектакле, но можем ли мы это выполнить?

Это спектакль для всех и это очень личный спектакль: в нем Илья Доманов играет сам себя – больничного клоуна из "Барзилай", а сама больница также становится частью рассказа.

Репетиции уже идут, премьера спектакля "Мой красный нос" в постановке Михаила Теплицкого пройдет 24, 25 и 26 апреля. Дополнительные спектакли – с 21 по 24 мая .

В спектакле "Мой красный нос" принимают участие: Елена Яралова, Илья Доманов, Анна Дубровицкая, Наталья Гантман, Ори Леванон. Видеоарт – Станислав Каплан. Свет – Габриэль Островский.

Спектакль идет на иврите. В постановке используется мультимедиа, благодаря специальному гранту муниципалитета Тель-Авива, выделенному на новое оборудование для Театра Маленький.

Текст – Маша Хинич