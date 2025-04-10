Фильм "Однажды в Газе" включен в программу Каннского кинофестиваля

Картина братьев Тарзана и Араба Нассера "Однажды в Газе" включена в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, который пройдет с 13 по 24 мая 2024 года. Главный герой картины Яхья живет в Газе, когда ХАМАС усиливает свой контроль в анклаве. Его лучший друг Оссама найден мертвым. И Яхья решает отыскать убийцу. Встреча с преступником должна полностью изменить жизнь Яхьи.

Тарзан и Араб Нассеры родились в Газе, закончили факультет искусств в университете Аль-Акса. В мае 2013 года их короткометражный фильм Condom Lead принимала участие в официальном конкурсе Каннского кинофестиваля, став первым палестинским фильмом в этой секции. Картина Нассеров "Газа, любовь моя" 2020 года была представлена в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.

В основной конкурс фестиваля вошла лента украинского кинематографиста Сергея Лозницы "Два прокурора". Фильм основан на книге Георгия Демидова. Главный герой картины – молодой прокурор, который пытается противостоять системе в годы сталинского террора в 1937. Ему в руки попадает отчаянное письмо заключенного, который умоляет о помощи. Предыдущие фильмы Лозницы – документальная лента "Вторжение" (2024), художественные ленты "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) участвовали в конкурсе Каннского кинофестиваля.

В основную конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля также вошли "Эддингтон" Ари Астера, "Финикийская схема", Уэса Андерсона, "Организатор" Келли Райхардт, "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера, "Новая волна" Ричарда Линклейтера, "Самая молодая" Афсии Эрзи, "Альфа" Джулии Дюкорно и новая работа Сергея Лозницы "Два прокурора".

Вне конкурса будет показан фильм Кирилла Серебренникова "Исчезновение доктора Менгеле" с Аугустом Дилем в главной роли. Впервые с 2016 года фильм Кирилла Серебренникова не вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Его картина "Исчезновение доктора Менгеле" будет представлена вне конкурса в секции "Каннская премьера". Ленты российского оппозиционного режиссера принимают в каннах в пятый раз. В 2016 году его картина "Ученик" была представлена в секции "Особый взгляд" и получила премию Франсуа Шале. В последствии в 2018 ("Лето"), 2021 ("Петровы в гриппе"), 2022 ("Жена Чайковского") и 2024 ("Лимонов: Баллада об Эдичке") е картины Серебренникова участвовали в основном конкурсе фестиваля. Однако в этом году фильм режиссера оказался вне главного соревнования.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля вручат американскому актеру Роберту Де Ниро за вклад в кинематограф.

Жюри фестиваля возглавила французская актриса Жюльет Бинош.