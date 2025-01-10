Умерла актриса Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет, сообщили в МХТ имени Чехова.

"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", – говорится в Telegram-канале театра.

Также Евгения Добровольская сыграла в нескольких спектаклях Кирилла Серебренникова (не только в МХТ, но и в "Гоголь-центре"): "Господа Головлевы", "Кому на Руси жить" и других.

Евгения Добровольская снялась во множестве советских и российских фильмов и сериалов, в числе которых ленты "Механическая сюита", "Клетка для канареек", "Кризис среднего возраста", "32 декабря", "Пока не выпал снег", "Ирония судьбы. Продолжение", а также сериал "Королева Марго".

В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2005-м – народной артистки. Она получала призы за лучшую женскую роль на фестивалях в Польше, Одессе, Бердянске и на фестивале "Виват кино России!". В 2008 году Добровольская получила премию "Золотой орел" за лучшую женскую роль в фильме "Артистка".

Последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

У Евгении Добровольской остались четверо детей: Степан, Николай, Ян и Анастасия.

Евгения Добровольская. Краткая биография.

Родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова) и была принята в МХАТ имени М. Горького. В 1988-1989 служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1989-1991 была актрисой театра-студии "Современник-2" (созданной на базе выпускного курса Школы-студии МХАТ под руководством Михаила Ефремова). С 1991 года – служила в МХТ имени А. П. Чехова.