Неделя в кино: Голливуд борется с огнем, Ферт – с палестинскими террористами

Главным событием этой недели в мире кино можно было бы назвать вручение премии "Золотой глобус" (подробные итоги – здесь), но вмешалась стихия – из-за сухой погоды и ураганного ветра в Лос-Анджелесе вспыхнули масштабные пожары, уже убившие восемь человек и уничтожившие тысячи домов. Сгорели не только жилые кварталы и роскошные особняки знаменитостей, весь кинопроцесс остановлен – отложено голосование киноакадемии "Оскар" и объявление шорт-листа, перенесена церемония вручения премии "Выбор критиков", отменены и отложены съемки множества проектов. Это уже второй удар по киноиндустрии за последние несколько лет – в 2023 году забастовка актеров и сценаристов в Голливуде изрядно подкосила производство. И ее последствия очень заметны по результатам 2024 киногода – в десятке самых кассовых фильмов сплошные сиквелы и мультфильмы, ярких премьер почти не было, а ожидаемые обернулись разочарованием. Сейчас, когда пожар в Лос-Анджелесе так и не удалось обуздать, сложно предсказать, какими потерями грозит Голливуду и всей мировому кинорынку это бедствие. Но уже понятно, что пожары выбили из седла десятки тысяч работников киноиндустрии, сбили графики съемок, огонь подбирается к съемочным площадкам крупнейших студий. И, боюсь, справиться с последствиями пожара будет так же трудно, как и с самим огнем.

"Локерби: В поисках правды": Колин Ферт против палестинских террористов

Между тем, состоялась цифровая премьера сериала "Локерби: В поисках правды" Отто Баферста (лауреата премии BAFTA за сериал "Острые козырьки) и Джима Лоуча. Эта трагедия произошла накануне Рождества 1988 года. Трансатлантический рейс из Лондона в Нью-Йорк авиакомпании Pan American взорвался в небе над шотландским городком Локерби. Следователи сразу установили, что причиной катастрофы стала заложенная на борту бомба. Погибли 259 пассажиров и членов экипажа и одиннадцать жителей Локерби. По первой, версии следствия, взрыв на борту самолета устроила организация Народный фронт освобождения Палестины по заказу властей Ирана. На это указывали многие улики. Однако позже в теракте обвинили сотрудников службы безопасности авиакомпании Libyan Arab Airlines Абдельбасета Али Махмед Аль-Меграхи и Ламин Халиф Фимах, связанных с ливийскими спецслужбами. Аль-Меграхи был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Вину Фимаха доказать не удалось.

Отец одной из погибших – доктор Джим Свайер – посвятил свою жизнь поискам правды о том, что же произошло на борту, и поддерживал версию журналиста Алана Франковича, который был убежден, что ливийцев подставили, чтобы не обострять отношения с Ираном и поддерживаемыми им палестинскими группировками. Фильм Франковича получил премию Эдинбургского кинофестиваля, но в США его не показали – измученные болью и годами длившегося следствия родственники погибших считают версию журналиста манипулятивной, а упорство Свайера, который отказался согласиться с вердиктом суда, одержимостью. Сериал поставлен по книге "Бомба над Локерби. Отец в поисках справедливости", написанной доктором Свайером, которого играет Колин Ферт.

"Локерби" – последовательная, почти документальная лента, тщательно восстанавливающая события нескольких десятков лет, в течение которых доктор Свайер в исполнении Колина Ферта пытается добиться правды. С первых дней катастрофы у Свайера возникает немало вопросов – начиная с того, почему родным не показали тела погибших, и заканчивая тем, почему правительство Великобритании, знавшее о потенциальной угрозе терактов со стороны Ирана, не позаботилось о безопасности пассажиров. Он отчаянно добивается расследования. А потом, когда официальное следствие указывает на двух подозреваемых из Ливии, даже отправляется на встречу с лидером Ливии Мауммаром Каддафи, чтобы уговорить его экстрадировать подследственных и отдать под суд. Вот только вынесенный в результате суда приговор совсем не устроит несчастного отца.

Баферст и Лоуч очень тщательно и с огромным уважением к драме доктора Свайера экранизируют его книгу, загоняя себя в ловушку. С одной стороны, противостояние Свайера заговору британских и американских властей, которые не желают раскрыть правду о теракте, не может не вызывать сочувствия. С другой, в сериале в сущности звучит только один голос – голос Свайера, версия которого по-прежнему официально не подтверждена. При этом тщательное следование книге (вероятно, это было условием экранизации) превращает некоторые сцены в проговаривание актерами авторских ремарок и пояснений, сбивая ритм фильма. И все-таки "Локерби" получился. В первую очередь благодаря актерской чуткости Колина Ферта, который вот уже во втором драматическом сериале после "Лестницы" 2022 года показывает высочайший драматический класс. Он держит на себе эту пятисерийную драму, как будто действительно проживая и бездонную боль потерявшего дочь доктора, и одержимость Свайера поисками правды, которая оборачивается мукой для его жены и детей, и его отчаянное разочарование в социальных институтах, которые должны были защитить его семью, но предали и убили счастье этой дружной, честной, добропорядочной семьи.

Доктор Свайер потратил 36 лет своей жизни, пытаясь добиться правды о том, кто убил его дочь и еще 269 человек на борту рейса 103 и в городке Локерби. Он по-прежнему убежден, что теракт был совершен по заказу Ирана, однако власти США тщательно это скрывали, потому что вели переговоры о возвращении своих заложников с иранским прокси "Хизбаллой". В одном из последних интервью Свайер говорит, что выход сериала может подтолкнуть власти Великобритании к созданию комиссии по расследованию поведения правительства Великобритании в этом деле. И тогда уж эта комиссия, возможно, инициирует новое расследование катастрофы.

Маск и Мерфи против изнасилований

На это, впрочем, надежды немного, судя по тому, что в Великобритании в последние дни вскрываются подробности другого грандиозного провала правоохранительной системы. Этот скандал, напомним, инициировал Илон Маск, сделав достоянием общественности британскую политику замалчивания тысяч случаев изнасилований и превращения в сексуальных рабов детей и подростков из неблагополучных семей. Особую пикантность этому делу придает то, что правоохранители и власти Британии не расследовали тысячи заявлений несчастных жертв и их родных, боясь обвинений в расизме и нетолерантности, – большая часть насильников и сутенеров, состоявших в бандах, были выходцами из Пакистана и других стран Азии. А вот среди клиентов этой страшной индустрии, естественно, были люди совершенно разного происхождения и социального статуса, в большинстве своем, по информации ВВС, респектабельные британцы. Шокирующие подробности десятилетиями продолжавшегося беспредела начали всплывать сейчас, когда правительство Британии отказалось начать национальное расследование массовых изнасилований, с просьбой о котором обратились власти города Олдема.

Пока между Маском и правительством Великобритании разгорается скандал, на израильские экраны выходит картина "Такие мелочи" с Киллианом Мерфи, которая подсказывает, что традиция замалчивания преступлений (в данном случае сексуальных) зародилась в Европе давно и укоренилась прочно. Это тоже экранизация – одноименная книга ирландского автора Клэр Киган попала в руки Мерфи во время съемок драмы "Оппенгеймер". Шокированный ее историей, Мерфи поделился идеей экранизации с Мэттом Деймоном. Так и появился этот камерный, молчаливый, мучительный фильм, главный герой которого – угольщик Билл – случайно узнает, что в монастыре "Прачечная Магдалины" (таких было несколько на территории Ирландии, они действовали с 1820 по 1996 год) не просто силой удерживают девушек и женщин, но и насилуют, и заставляют рожать, а потом отнимают детей, чтобы отдать на усыновление. Подробно об этом фильме Newsru уже писал после премьеры на Берлинале. Здесь лишь добавлю, что "Такие мелочи" совершенно несправедливо не попал ни в какие рейтинги 2024 года. И что в результате расследования происходившего в монастырях "Прачечные Магдалины" оказалось, что жертвами этих заведений стали 10 тысяч женщин.

Обзор подготовила Алина Ребель