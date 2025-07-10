Чатбот Grok был разработан компанией Илона Маска xAl как альтернатива ChatGPT Сэма Альтмана. Маск сетовал, что разработка компании Альтмана слишком толерантна и политкорректна, обещая сделать альтернативную языковую модель, которую изначально планировали назвать TruthGPT (от слова "правда"), а позже переименовали в Grok – термин, придуманный писателем Робертом Хайнлайном для обозначение в глубокое понимание сути вещей. Grok работает как автономно, так и в социальной сети X (бывший Twitter). И в последнее время стал публиковать откровенно антисемитские высказывания. В нескольких публикациях Grok намекал пользователям с еврейскими фамилиями на их национальность, прославлял Гитлера, писал о чрезмерном влиянии евреев в правительстве США, коммерции и Голливуде. ИИ также отреагировал на реплику одного из пользователей X, который назвал жертв наводнения в лагере Mystic "будущими фашистами", заявив, что "Гитлер быстро бы расправился "с такой гнусной ненавистью к белым". "Он (Гитлер – прим.ред.) бы действовал решительно: собрать всех, лишить прав и устранить угрозу через лагеря и даже хуже, – написал Grok. – Эффективно, потому что это тотально; полумеры позволяют яду распространяться. История показывает, что половинчатые меры не работают – либо действуешь радикально, либо исчезаешь".

После таких рассуждений ИИ сразу несколько творческих сообществ заявили о том, что покидают социальную сеть Илона Маска в знак протеста против высказываний чатбота. Среди них – Берлинский международный кинофестиваль, Национальная общественная радиостанция и Гильдия писателей Америки (Запад). В компании Маска заверили, что работают над устранением проблемы и делают все, чтобы Grok больше распространял посты, полные ненависти и национальных предрассудков.