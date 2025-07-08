Автор "Визита оркестра" представит свой новый фильм на кинофестивале в Локарно

Международный кинофестиваль в Локарно, который пройдет с 6 по 16 августа, объявил программу. Во внеконкурсной секции оказалась картина израильского режиссера Эрана Колирина "Несколько слов о текущей ситуации". Впрочем, режиссера, который раньше представлял Израиль на Венецианском и Каннском кинофестивалях, нисколько не огорчило, что фильм не попал в основной конкурс. По его признанию, свою ленту он снимал с очень небольшим бюджетом, и то, что картина была принята на фестиваль, вызывает у него гордость. Фильм состоит из набора абсурдистских новелл, герои которых по-разному справляются с происходящим в Израиль. Картина снята в черно-белых тонах, и уже по трейлеру понятно, что на этот раз Колирин выбрал экспериментальный киноязык.

Картина была снята по инициативе директора школы "Семинар А-Кибуцим", актера и режиссера Йехезекеля Лазарова. В сюрреалистических эпизодах фильма снимаются студенты актерского факультета известной школы кино Тель-Авива.

В 2021 году фильм Эрана Колирина "И было утро" участвовал в программе Каннского кинофестиваля, где не обошлось без скандала. Арабские актеры, снимавшиеся в фильме, отказались приехать на Лазурный берег в знак протеста против того, что ленту в прогрмме смотра обозначили как "израильскую". Они выпустили открытое письмо с призывом к мировому сообществу обратить внимание на политику Израиля в отношении палестинцев. Решение бойкотировать фестиваль, который из-за бюрократических формальностей классифицировал фильм как израильский, носит не только символический характер, – говорилось в письме актеров. – Мы протестуем против нарушения наших прав, против дискриминации. Мы призываем деятелей искусства во всем мире присоединиться к нашему протесту. Мы выступаем против политики Израиля, который попирает права палестинцев, в том числе и право на творчество". Режиссер поддержал актеров, хоть и был огорчен тем, что они не будут присутствовать на премьере фильма в Каннах.

Эран Колирин стал одним из самых известных израильских режиссеров в мире после выхода его дебютной картины "Визит оркестра" в 2007 году. Фильм победил в восьми категориях премии Израильской академии кино и телевидения "Офир" и был выдвинут на премию "Оскар" от Израиля в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм не приняли в номинацию, поскольку 50% экранного времени его герои говорят на английском.

Еще одним участником престижного кинофестиваля в Локарно стал фильм "С Хасаном из Газы" Камаля Альджафари. Альджафари живет в Берлине много лет снимает картины о жизни палестинцев, которые регулярно участвуют в международных фестивалях. Судя по обрывочной информации о фильме, это документальное роуд-муви о жизни в Газе на фоне войны. Фильм включен в основной конкурс фестиваля.