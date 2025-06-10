Спектакль-сенсация "Не тот свет" и Ксения Раппопорт приедут в ваш город

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Спектакль театра "Гешер" "Не тот свет" вызвал огромный интерес публики буквально сразу после появления первых анонсов. Билеты на него были распроданы в считанные дни.

Что же так заинтересовало самых искушенных театральных зрителей?

Наверное, очень сильная команда, которая работала над спектаклем.

Исполнители главных ролей – Ксения Раппопорт и Генри Давид.

Ксения Раппопорт – любимица израильской публики, все спектакли с участием этой великолепной, утонченной, ироничной и элегантной в каждом жесте актрисы проходят с неизменным аншлагом. Яркий актер "Гешера" Генри Давид составляет с Ксенией прекрасный дуэт.

Безусловно, многих заинтересовал и режиссерский дебют в театре известного сценариста и кинорежиссера Авдотьи Смирновой. Она хорошо известна поклонникам хорошего кино режиссер – "Кококо", "Два дня", "История одного назначения", сценарист – "Дневник его жены", "Прогулка", "Мания Жизели". Кстати, в фильме "Два дня" в главной роли снималась Ксения Раппопорт.

Пьеса "Не тот свет" написана Авдотьей Смирновой в соавторстве с известным драматургом Мариной Степновой (романы "Женщины Лазаря", "Сад", "Безбожный переулок") и ставится на сцене "Гешера" впервые.

О чем она? Это история о неожиданной встрече двух необычных персонажей, каждый из которых до определённого момента не осознает своей уникальности.

Что получится, если две странные личности столкнутся там, где, казалось бы, им совсем не место? Их встреча – случайность, а связь между ними развивается непредсказуемо. Она – живая душа, земная женщина совсем с другой планеты. Он – алгоритм, "искусственный интеллект", обретающий человеческое лицо. Роли меняются местами, и там, где был хаос, возникает надежда. В новом мире, собранном из осколков старого, всё кажется одновременно знакомым и гротескным. Смешным и грустным.

Премьерные показы в "Гешере" не только не разочаровали публику, а вызвали целый шквал восторженных рецензий.

"Ксения Раппопорт – странная птица. Актриса – луч. Актриса – флейта. Бестелесная, невесомая, она ворожит, она гипнотизирует. Гибкая, словно из чего-то светящегося сотканная. Любое её движение, любое балетное па, любой росчерк рук, прикосновение к подушке, к бумажке, к резиновой робе имеет смысл, значителен, одухотворён" (Инна Шейхатович).

"Просто идите смотреть спектакль величайшей актрисы и одной из самых честных и порядочных людей, которых я знаю" (Дима Зицер).

"Не тот свет" на сцене "Гешера" в свете происходящего с нами и вокруг – как отражение. Только не в зеркале, а, знаете, как в окне вагона метро: видишь себя, прозрачного, а сквозь тебя – то серые стены, то мозаика умных проводов, то вдруг театрально освещенная станция, – смазанная цепочка людей на перроне, чей-то странный жест, ребенок в яркой шапочке, целующаяся пара, – и снова темнота тоннеля сквозь твое собственное лицо. Ровно это я чувствовала, сидя в зале: это про меня, про всех нас, но сквозь стекло чьей-то фантазии и на огромной скорости чьего-то мастерства." (Ольга Ципенюк)

"Бросайте все и идите смотреть потрясающий спектакль Дуни Смирновой "Не тот свет" в театре "Гешер". На сцене – Великая Ксения Раппопорт". (Михаил Шац).

Это лишь небольшая часть рецензий. Редкий случай единодушия блогеров, журналистов, зрителей, которые отмечают впечатляющую актерскую игру и мастерство режиссера. Спектакль смотрится легко, на одном дыхании. Есть в нем и смех, и слезы.

Практически все запомнили впечатляющий финальный танец героев – легкий, импровизационный, словно два актера забыли о зрителях в зале, они танцуют для себя и друг для друга.

Уже с 25 июля спектакль смогут увидеть зрители в Беэр-Шеве, Ашдоде, Хайфе, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе. Спектакль на русском языке с субтитрами на иврите.

Если позаботиться о билетах прямо сейчас, именно Вы станете первыми зрителем одного из самых сенсационных обсуждаемых спектаклей сезона. Организатор гастролей спектакля "Не тот свет" – Cruise international и Марат Лис.

Заказ билетов – тел. 03-6960990 или на сайте.

25 июля – Беэр-Шева, Центр Сценических искусств, 20.30

26 июля – Ашдод, Центр сценических искусств, 21.30

27 июля – Хайфа, Аудиториум, 20.30

28 июля – Петах-Тиква, Гехаль а-Тарбут, 20.30

30 июля – Ришон ле-Цион, Гехаль а-Тарбут, 20.30