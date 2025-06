Умер американский музыкант Слай Стоун, пионер фанка и звезда "Вудстока"

В возрасте 82 лет ушёл из жизни Слай Стоун (имя при рождении – Сильвестр Стюарт), основатель и фронтмен группы Sly & the Family Stone. В 1960-е его ансамбль стал одним из первых расово смешанных составов на американской сцене – в него входили как темнокожие, так и белые музыканты. Кроме того, Стоун одинаково охотно принимал в свою группу мужчин и женщин, причём последних не только на подпевки, но и в качестве инструменталистов – в частности, соосновательницей и постоянной участницей проекта на протяжении долгого времени была исполнительница на трубе Синтия Робинсон. В 1969 году Sly & the Family Stone, выпустившие незадолго до этого хитовый альбом "Stand!", триумфально выступили на легендарном "Вудстоке" – их песня "I Want to Take You Higher" вошла в собранный по итогам фестиваля фильм-концерт.

Sly & the Family Stone остались в истории как одна из первых групп, соединивших рок-музыку с афроамериканским фанком и соулом. Их "золотой период" продолжился и в 1970-е годы, когда проект издал культовые альбомы "There"s a Riot Goin" On" и "Fresh". Позже Стоун впал в тяжёлую наркозависимость, от которой, судя по всему, полностью так и не оправился. По сообщениям прессы, в последние годы некогда звёздный музыкант жил в Лос-Анджелесе фактически на правах бездомного, ночуя в фургоне и принимая душ в квартире жившей неподалёку пожилой пары. Официальной причиной смерти Стоуна объявлены обострения сразу нескольких заболеваний, в том числе – хронической обструктивной болезни лёгких.

В 1993 году Sly & the Family Stone были введены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2006 году в рамках церемонии "Грэмми" состоялся трибьют группе. Стоун посетил и то, и другое мероприятие, но оба раза провёл на сцене совсем недолгое время.